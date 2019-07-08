Дело Ивана Голунова не показательно для российской правоохранительной системы — такое заявление сделал замминистра внутренних дел Александр Горовой. По его мнению, преследование журналиста было ошибкой, допущенной по субъективным причинам. Он заявил , что «Следственный комитет сделает выводы, мы комментировать даже не имеем права, конечную точку поставит суд». Обозреватель «Ъ FM» Михаил Гуревич считает, что по делу Голунова можно судить не только о полиции, но и обо всей вертикали власти.

Замглавы МВД Александр Горовой призвал не судить о работе полиции Москвы по истории c подброшенными наркотиками журналисту издания «Медуза». Так и сказал: «Много, и в том числе небеспочвенно, критикуют органы внутренних дел, проводят параллель с делом Голунова. Я бы попросил отделить все то, что произошло по субъективным причинам». Видимо, имелось в виду, что качество работы полиции определяют не разнообразные случаи нарушения законности со стороны стражей правопорядка, а в целом борьба с наркоманией, которая, по словам замминистра, является угрозой национальной безопасности.

Как-то много у нас в последнее время развелось угроз. Куда не копнешь — всюду опасность. Но, ничуть не преуменьшая важности этого направления работы, должен отметить, что если она так стратегически необходима, то как раз наоборот — случившееся демонстрирует неготовность полиции сражаться с наркоторговлей и подмену ее обслуживанием каких-то сторонних и явно сиюминутных интересов.

А то ведь, следуя логике генерал-полковника, можно легко продолжить и решить, что не стоит делать выводы о работе МВД по борьбе с коррупцией на примере полковника-миллиардера Захарченко, о ГРУ по солсберийским приключениям Петрова и Боширова, о ФСБ по ограблению сотрудниками спецслужб бизнесмена, пришедшего в банк положить на депозит 140 млн руб. Скандал вокруг строительства храма в Екатеринбурге ничего не говорит о качестве работы муниципальных структур, а алгоритм запуска пенсионной реформы никак не должен влиять на нашу оценку правительства.

В конце концов, и президент на недавней «Прямой линии» сказал, что на самом деле доходы россиян не уменьшаются, а мы их просто неправильно считаем.

К сожалению, я могу долго перечислять примеры, мягко говоря, неоднозначных действий и решений властных органов, которые попали в информационное поле буквально за последний год. Но остается непонятным: как нам все это оценивать? По каким критериям? Ведь простые люди не будут долго копаться в цифрах и годовых отчетах.

Конечно, уместно вспомнить про выборы, где граждане вроде бы могут своим голосом повлиять на происходящее. Но на выборах в Мосгордуму, например, проголосовать против правящей партии просто физически не получится — «Единая Россия» не выдвинула от себя ни одного кандидата, и все ее представители участвуют в виде самовыдвиженцев. Но, возможно, и об избирательной системе не стоит судить по такому отношению партии власти к самой возможности получить оценку своей работе. Мы верим тому, что сами видим и слышим.

И напрашивается нерадостный вывод, что если Александр Горовой прав и подбрасывание наркотиков не отражает ситуацию в полиции, то, возможно, он указывает на работоспособность государственной системы в целом.

Или тут тоже, как говорится, мухи отдельно, а котлеты отдельно? Жаль только, что мухами в этом раскладе являемся явно мы с вами.