В Челябинске планируют установить тумбы для объявлений

И.о. мэра Челябинска Наталья Котова потребовала очистить Челябинск от объявлений. При этом она поручила проработать вопрос об установке специальных тумб, на которых будет разрешена расклейка печатной продукции.

«Если мы будем только убирать объявления, а не создавать места, то расклейка будет продолжаться вновь и вновь. Кроме того, есть вопросы к тому, как остановки и столбы очищаются от несанкционированных объявлений. Нужно решить, как с этим бороться устанавливать проволоку или красить», - заявила на аппаратном совещании и.о. главы города Наталья Котова.