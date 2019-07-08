Концерт группы «Ленинград» в Екатеринбурге посетили более 30 тысяч человек

В субботу, 6 июля, группа «Ленинград» собрала на «Екатеринбург Арене» более 30 тыс. человек. Большая часть посетителей разместилась в фан-зоне и на танцполе. По словам директора стадиона Оксаны Тищенко, концерт побил рекорд по среднему количеству посетителей «Екатеринбург-Арены» в время матчей ЧМ.

За несколько дней до концерта группы территорию центрального стадиона закрыли. Сергей Шнуров заявлял, что стадионный тур группы в этом году станет прощальным. Концерты пройдут с 4 июня по 12 октября в Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Казане, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде и Ростове-на-Дону и в Санкт-Петербурге. Группа «Ленинград» появилась в 1997 году. В 2008 году господин Шнуров заявил, что группа распалась, а спустя два года «Ленинград» начал выпускать новые песни.

В январе в интервью “Ъ” Сергей Шнуров рассказал планах на будущее

Яна Рустамова