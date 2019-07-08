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Краснодар вошел в ТОП-3 городов по количеству застрахованных от несчастного случая граждан

СК «Сбербанк страхование жизни» составила рейтинг регионов, жители которых наиболее активно оформляют полисы страхования от несчастных случаев. Самые предусмотрительные граждане живут в Москве, Перми и Краснодаре.


Больше всего полисов страхования от несчастных случаев на территории Южного федерального округа заключили жители Краснодарского края. Регион занял третье место в рейтинге по России – на Кубань приходится 4% от общего количества договоров, заключенных компанией «Сбербанк страхование жизни». Опережают только жители Московской области и Пермского края, с долей 9% и 6%, соответственно.

Полисы страхования от несчастных случаев чаще всего приобретают люди в возрасте 39-45 лет. Преимущественно, это семейные люди, чья деятельность связана с техническими специальностями, инженерией, или домохозяйки, которые заботятся о себе и детях. Женщины составляют 60% от всех страхователей. Чаще всего полис оформляется для защиты всех членов семьи.

«Ежегодно с наступлением сезона отпусков мы отмечаем рост спроса на страховые полисы по защите здоровья. Одна из главных причин застраховаться – это желание защитить себя и своих близких от несчастных случаев, особенно в период активного отдыха. Также наши программы востребованы у людей, которые занимаются экстремальными видами спорта – скалолазанием, верховой ездой, вейкбордом – на любительском уровне. В летний период наша программа страхования становится особенно актуальна, поскольку действует круглосуточно и по всему миру», – отмечает Лариса Безделева, Заместитель Председателя Юго-Западного банка ПАО Сбербанк.

Программа «Защита близких ПЛЮС» покрывает риски травм (ожоги, вывихи и переломы) и установления инвалидности I и II групп в результате несчастных случаев. По программе можно застраховать себя (взрослые от 18 до 70 лет), детей (от 1 года до 18 лет) и всю семью. Полис действует, в том числе, за рубежом и при занятиях спортом на любительском уровне.  Срок действия договора - один год. Стоимость полиса – от 1490 руб., страховая сумма – до 1 млн рублей. Купить продукт можно во всех отделениях Сбербанка, а также онлайн на сайте «Сбербанк страхование жизни».

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