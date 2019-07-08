В ДТП с троллейбусом и скорой в Ставрополе пострадал один человек

В Ставрополе 7 июля в 21:30 на пересечении ул. Тухачевского и ул. 50 лет ВЛКСМ произошло тройное ДТП с участием легкового автомобиля, машины скорой помощи и троллейбуса, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По предварительной версии, скорая двигалась на красный сигнал светофора с включенными мигалками и сиреной. Водитель «ВАЗ-211440», ехавший на зеленый, не успел заметить и пропустить скорую и врезался в остановившийся троллейбус. Водитель скорой получил травму грудной клетки, остальные участники аварии остались невредимы. Сейчас в ГИБДД устанавливают степень ответственности каждого участника ДТП.

Дарья Голякова