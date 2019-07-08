Зеленодольский завод планирует выпускать крупные корабли после реконструкции гидроузлов на Волге

На Волге реконструируют участки Нижегородского гидроузла и Волго-Донского канала, рассказал РИА «Новости» глава Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов. По словам господина Карпова, после завершения работ у производства «появится возможность перевода кораблей более крупного водоизмещения по Волге».

При этом он отметил, что мощности завода позволяют производить более крупные суда (свыше 2,5 тыс. тонн) уже сейчас.

Завод выпускает корабли военного, пассажирского и специального назначения, в частности, малые ракетные корабли проекта 21631, скоростной теплоход проекта А45-1 и грузовые теплоходы. Производство также может выпускать крупные суда (к примеру, пограничный сторожевой корабль ледового класса проекта 22100 «Океан»), но тогда транспортировка таких кораблей по водным путям возможна только с приваренными понтонами к корпусу, которые уменьшают осадку.

Как писал “Ъ-Казань”, в апреле Татарстану из федеральной собственности передали 11,9% (более 3,8 млн) акций АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького».

“Ъ-Казань”