В Краснодаре выделенная полоса на улице Северной заработает 10 июля

Выделенная полоса для общественного транспорта на улице Северной в Краснодаре начнет действовать раньше заявленного ранее срока – уже 10 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевого центра. Перенос срока связан с закрытием Яблоновского моста для грузового транспорта и пассажирских автобусов. Предполагается, что по новой выделенной полосе (на Северной от ул. Рашпилевской до им. Тургенева) поедут рейсовые и пригородные автобусы, въезжающие в Краснодар по Тургеневскому мосту. Общая протяженность полосы составит 2,7 км. Также изменится съема проезда на перекрестке улиц Северная и Аэродромная – теперь организуют прямое движение по Аэродромной с поворотом налево на Северную, минуя существующий «зеленый островок». Левый поворот с Северной на Аэродромную будет запрещен.

Эффектом от введения выделенной полосы в мэрии считают сокращение времени одного рейса, проезжающего по данному маршруту, на пять минут или 132 минуты в день. Увеличение доходов за счет роста пассажиропотока на каждом троллейбусном маршруте может составить от 37 до 49 тыс. руб. в мес. Сообщается, что каждый день по этому участку Северной проходят 8 троллейбусных и 27 автобусных маршрутов.

Михаил Лукашов