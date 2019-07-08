На Ставрополье воры похитили у банка 16 млн рублей

В Ставропольском крае задержали преступную группу, которую подозревают в хищении денег из банковских терминалов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. В группировку было вовлечено девять человек, все они уроженцы Перми.

По данным следствия, злоумышленники взломали защитную систему банка и похитили более 16 млн руб. из 22 банковских терминалов в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске и Минеральных Водах.

Правоохранители задержали участников группировки в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Краснодаре. При обысках в их съемных квартирах оперативники нашли 490 банковских карт, компьютерные диски, средства связи и часть похищенных денег.

Задержанных будут судить за организацию преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ) , кражу (п. «б» ч. 4 ст.158 УК РФ) и неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ). Шестерых предполагаемых организаторов суд заключил под стражу, остальные трое участников группировки находятся под домашним арестом.

Дарья Голякова