В Уфе началось строительство нового моста по пути в аэропорт

В Уфе сегодня будет заложен первый камень строительства нового моста через реку Белую на выезде из города в сторону аэропорта, сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров. Техника на объекте появилась еще неделю назад. Врио главы добавил также, что «принят ряд решений по мосту на улице Интернациональной», где планируется построить выезд из города со стороны микрорайона Черниковка в сторону поселка Алексеевка.

Контракт стоимостью 3,46 млрд руб. на строительство нового моста через реку Белую в сторону аэропорта в мае был заключен с ЗАО «Уралмостострой». До ноября 2021 года подрядчик должен построить между двумя действующими мостами на выезде из Уфы новый — длиной 688,8 м, шириной 16,7 м.

Контракт на проектирование нового моста для выезда из Черниковки в 2015 году был передан московскому АО «Институт Гипростроймост». Стоимость строительства моста оценивалась в 11,4 млрд руб., всего транспортного коридора — в 24 млрд руб.

Ирина Самойлова