Мэр Новосибирска допустил уход в отпуск во время избирательной кампании

Новосибирский мэр, первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть подал документы в горизбирком о своем участии в осенних выборах главы города. Отвечая на вопросы журналистов, градоначальник заявил, что намерен соблюдать законодательство и допускает свой уход в отпуск во время избирательной кампании. «Совсем бросать работу было бы неправильно. Но при этом я собираюсь соблюдать закон. Возможно потребуется уйти в отпуск на короткий период»,— цитирует коммуниста Тайга.инфо.

По мнению Анатолия Локотя, его предвыборная кампания будет «существенно сложнее», чем перед его избранием в 2014 году. «Основное отличие кампании в том, что если пять лет назад мы шли с оппозиционными взглядами, в значительной мере отрицая те решения, которые тогда предлагались, то сегодня мы несем ответственность за то, что сделано в городе. Говорим о проблемах, даем план действий и даем рецептуру, как решать проблемы»,— сказал градоначальник.

Напомним, в ходе досрочных выборов мэра Новосибирска в апреле 2014 года коммунист Анатолий Локоть, будучи единым кандидатом от оппозиции, одержал победу с результатом 43,7% голосов избирателей. Его оппонент от «Единой России» Владимир Знатков, исполнявший обязанности мэра, получил 39,57%. Остальные кандидаты набрали менее 3,5%. Явка составила 31,3%.

Предстоящие выборы главы города пойдут 8 сентября 2019 года. В них примут участие более десятка кандидатов, в частности бывший «политический» вице-губернатора Новосибирской области Виктор Козодой («Справедливая Россия»), лидер фракции ЛДПР в горсовете Евгений Лебедев, оппозиционер Сергей Бойко, бывший вице-мэр по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин («Родина»), депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), представитель «Яблока» Дмитрий Холявченко. «Единая Россия отказалась от выдвижения своего кандидата.

Как коммунисты решили поддержать мэра — в материале “Ъ-Сибирь” «Повтор на первом игроке»

Илья Галагуз