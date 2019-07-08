Правительство Челябинской области и Росатом планируют подписать соглашение о комплексном развитии ЗАТО

Правительство Челябинской области и госкорпорация «Росатом» договорились о заключении соглашения, направленного на комплексное социально-экономическое развитие закрытых южноуральских городов – Озерска, Снежинска и Трехгорного. Решение принято на встрече главы региона Алексея Текслера с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым и главами ЗАТО в Озерске, сообщает пресс-служба врио губернатора.

«Основные вопросы, которые мы обсуждали, социальной направленности. На территории трех закрытых городов живет около 170 тыс. южноуральцев. И развитие социальной сферы, реализация национальных проектов являются ключевыми темами»,– сообщил врио губернатора. Ключевым направлением соглашения станут «новые решения» в системе здравоохранения ЗАТО. Совместно с «Росатомом» будет вестись работа на федеральном уровне по решению проблемы укомплектованности кадрами, медицинским оборудованием, а также увеличения финансирования.