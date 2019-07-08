Участница ОПГ, торговавшей наркотиками, проведет в колонии 8 лет

Пермский краевой суд оставил в силе приговор Валерии Денисовой — участнице организованной преступной группы, продававшей наркотики в Перми. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю, госпожа Денисова за денежное вознаграждение получала из Московской области наркотики, расфасовывала их на более мелкие партии и закладывала в оборудованные в Перми тайники. Используя анонимные сервисы сети Интернет, осуществляла незаконный сбыт наркотиков путем отправления адресов и фотоснимков мест закладки. Оплату за оказываемые услуги женщина получала в виде биткойнов, которые в дальнейшем конвертировала в рубли и переводила на подконтрольные банковские карты.

В августе прошлого года женщину задержали, в ходе досмотра ее автомашины и оборудованных тайников были обнаружены и изъяты более 45 свертков синтетического наркотика общим весом около 22,5 грамма. Решением Индустриального суда Перми госпожа Денисова признана виновной в совершении инкриминируемого преступления, приговорена к лишению свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Пермским краевым судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Приговор вступил в законную силу.