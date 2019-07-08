Нарушившую антикоррупционный закон фирму из Удмуртии оштрафовали на полмиллиона рублей

Фирму из Удмуртии, которая нарушила антикоррупционный закон, оштрафовали на полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура республики.

Установлено, что директор ООО «ПТС», действуя в интересах своего общества, в период с 2016 по 2018 г. неоднократно незаконно передавал двум должностным лицам одного из крупных промышленных предприятий Сарапула деньги за общее покровительство и продвижение интересов фирмы. Общая сумма переданных средств составила более 150 тыс. руб.

В мае 2019 года суд приговорил должностных лиц предприятий по п. «а, г» ч.7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

«В этой связи, в отношении организации прокурором Сарапула возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица)», - сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В результате коммерческую структуру оштрафовали на 500 тыс. руб. Отмечается, что организация полностью оплатила штраф.