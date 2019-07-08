В Балтачевском районе Башкирии зафиксирована попытка фальсифицировать результаты ЕГЭ

На одном из пунктов сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Балтачевском районе Башкирии была зафиксирована попытка фальсификации, сообщил сегодня на оперативном совещании врио главы республики Радий Хабиров. Он пояснил, что в результате 16 учащихся были дисквалифицированы, остались без диплома и лишились возможности поступать в вуз.

Врио главы региона призвал главу администрации Балтачевского района найти виновных и «не церемониться с ними». «С ними надо, не задумываясь, прощаться. Если у людей хватает дурости это совершать, не надо им работать. У нас монтажники нужны, грузчики. Пусть там работают»,— сказал он.

Если в фальсификациях замешаны муниципальные служащие, Радий Хабиров призвал рассмотреть вопрос их привлечения к уголовной ответственности. «Мы респектабельная республика, наши выпускники пользуются авторитетом, а это накладывает на них некое пятно»,— заявил он. «Мы отличились на всю страну»,— резюмировал Радий Хабиров.

Ирина Самойлова