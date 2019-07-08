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Авиарейс из Челябинска в Турцию задержан почти на десять часов

Рейс авиакомпании Red Wings из Челябинска в турецкую Анталью задержали почти на десять часов, сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта. Вылета в Турцию ждет 218 пассажиров.

«При подлете к Челябинску самолет попал в грозу. Сейчас с ним разбираются техники перевозчика»,— сообщил Ura.ru представитель аэропорта. Самолет должен был вылететь в 1:40 по местному времени (23:40 мск). Сначала рейс отложили до девяти утра, а потом перенесли на полдень.

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