Авиарейс из Челябинска в Турцию задержан почти на десять часов

Рейс авиакомпании Red Wings из Челябинска в турецкую Анталью задержали почти на десять часов, сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта. Вылета в Турцию ждет 218 пассажиров.

«При подлете к Челябинску самолет попал в грозу. Сейчас с ним разбираются техники перевозчика»,— сообщил Ura.ru представитель аэропорта. Самолет должен был вылететь в 1:40 по местному времени (23:40 мск). Сначала рейс отложили до девяти утра, а потом перенесли на полдень.