Петербург вошел в первую десятку регионов с высокими доходами

Петербург, Москва и Московская область вошли в первую десятку регионов РФ по уровню доходов. Рейтинг возглавляют Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».

Так, доходы населения в Ямало-Ненецком автономном округе более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В Петербурге (девятое место рейтинга), как и в Татарстане (десятое место), соотношение доходов жителей к стоимости набора составляет 1,93, в Москве (седьмое место) — 2,07, Московской области — 2,02. При этом доля проживающих за чертой бедности в Петербурге — 7,2%, а за чертой крайней бедности — 0,8%.

Ленинградская область занимает 26 строчку рейтинга с соотношением доходов к фиксированному набору продуктов и услуг в 1,55. Доля граждан, живущих за чертой бедности в 47 регионе составляет 9,4%, за чертой крайней бедности — 0,9%.