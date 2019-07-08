Прокуратура обязала главу Краснокамска обеспечить охрану Соснового бора

Прокуратура Краснокамска выявила нарушения требований экологического и лесного законодательства при соблюдении режима охраны особо охраняемой природной территории местного значения «Сосновый бор».

Установлено, что жители осуществляют здесь добычу строительного песка, проезд по территории бора, разведение костров, оставляют отходы.

Прокурор Краснокамска внес главе города представление об устранении нарушений, в том числе для принятия мер по установке аншлагов, исключению проезда автотранспортных средств на территорию ООПТ; организации автопарковки; выделению и благоустройству дорожно-тропиночной сети; установке освещения и малых архитектурных форм, позволяющих урегулировать существующую нагрузку и сохранность природного комплекса леса.