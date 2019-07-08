В Таджикистане во время этапирования погибло 14 заключенных

Во время этапирования в колонию на юге Таджикистана погибло 14 заключенных. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Главное управление по исполнению уголовных наказаний (ГУИУН) Министерства юстиции страны, заключенные почувствовали себя плохо после того, как съели находившиеся при них три буханки хлеба.

«В местечке Майхура Варзобского района, вблизи Душанбе, уже вечером, один из заключенных раздал три буханки хлеба 16 заключенным. Через полчаса после его употребления у 16 заключенных, которые находились в кузове автомашины, начались тошнота, головокружение и рвота. Через полчаса, когда автомашина въехала в исправительное учреждение, все 16 человек, употреблявших это хлеб, потеряли сознание»,— рассказали в ведомстве.

Изначально сообщалось, что медикам удалось спасти жизнь трем заключенным, позднее еще один из них скончался. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, создана специальная следственная группа.

По данным ведомства, в трех машинах находилось 120 осужденных мужчин и восемь женщин, которых перевозили из городов Худжанд и Истаравшан в Душанбе и Нурек. За время пути колонна шесть раз останавливалась по необходимости.