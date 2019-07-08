Координатор уфимского штаба Навального не допущена к выборам в горсовет Уфы

Руководитель уфимского штаба оппозиционера Алексея Навального Лилия Чанышева не допущена к участию в дополнительных выборах депутатов горсовета по восьмому избирательному округу, следует из документов горизбиркома. Решение комиссии было принято в субботу. Оно пока не опубликовано.

Ранее рабочая группа избиркома заключила, что в подписях избирателей, предоставленных кандидатом в поддержку выдвижения, была превышена допустимая доля брака — около 11% при допустимых 10%. Лилия Чанышева выдвигалась как самовыдвиженец. В ее округе была применена также технология выдвижения двойников — еще двух кандидатов с фамилией Чанышева, у одной из которых — самовыдвиженца, ИП Эльвиры Чанышевой, также найдено большое число подписей с нарушениями.

Лилия Чанышева обжалует заключение о превышении допустимой доли брака в подписях в Советском районном суде Уфы. Заседание по ее заявлению назначено на сегодня.

Из 13 кандидатов, выдвигавшихся в этом округе, в регистрации отказано четырем. Зарегистрированы пока только пятеро — бывший вице-мэр по строительству, генеральный директор «Генстройтреста» Артур Хромец, выдвинутый «Единой Россией», студент Башкирского государственного аграрного университета Станислав Шилов от ЛДПР, директор ООО «Торговый дом Державный-Уфа» Салават Гизатуллин (КПРФ), замдиректора строительной компании «Монолит» Инна Иксанова («Зеленые») и пенсионер Надежда Максимова («Патриоты России»).

Ирина Самойлова