Экс-чиновник мэрии Новосибирска получил срок за попытку мошенничества

Октябрьский райсуд Новосибирска вынес приговор бывшему заместителю начальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Сергею Елисееву, который обвинялся в покушении на мошенничество. Как сообщила “Ъ-Сибирь” старший помощник прокурора района Наталья Чернова, экс-чиновнику назначили четыре года условно и штраф 500 тыс. руб. Комментировать исход судебного разбирательства Сергей Елисеев не стал.

Дело в отношении крупного чиновника мэрии следственные органы возбудили в 2017 году по материалам регионального управления ФСБ. Согласно им, Сергей Елисеев обещал представителю управляющей компании «ЖХ Октябрьского района» помощь в выделении бюджетных субсидий на ремонт ветхих домов, попросив за свои услуги 5 млн руб. Нужную сумму требовалось перечислить подконтрольной сыну чиновника фирме, занимающейся оказанием жилищно-коммунальных услуг. Для обоснования перевода денег были подготовлены фиктивные документы о якобы выполненных фирмой работах для УК на те самые 5 млн руб. Предприниматель перечислил на нужный счет первый транш в размере 150 тыс. руб., а затем обратился с заявлением в правоохранительные органы. В январе 2018 года Сергея Елисеева задержали.

Поскольку заместитель начальника департамента не обладал полномочиями по распределению бюджетных средств, его действия квалифицировали как покушение на мошенничество (ст. 30 и ст. 159 УК РФ).

Ранее господин Елисеев, рассчитывая на смягчение наказания, просил провести слушания по упрощенной процедуре. Однако в первый день судебного процесса заявил, что не согласен с предложенной стороной обвинения квалификацией преступления, в итоге дело рассматривалось в общем порядке.

Подробнее о деле Сергея Елисеева — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Проще не бывает»

Константин Воронов