Владелец зоопарка оштрафован за попытку контрабанды амурских тигров и африканского льва

В Алтайском крае суд оштрафовал владельца передвижного зоопарка за попытку контрабанды краснокнижных животных из России в Казахстан. Об этом сообщило управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Весной 2019 года сотрудники пограничного управления ФСБ задержали на границе с Казахстаном четыре грузовика с прицепами, в которых находились клетки с животными. По данным транспортной полиции, в них были североамериканская пума, канадские волки, несколько особей приматов, а также африканский лев, амурские тигры, бурый и гималайский медведи, занесенные в Красную книгу России.

Для перемещения таких животных через границу необходимо наличие у них идентификационных меток и инвентарных номеров. 52-летний владелец передвижного зоопарка, отправившийся в заграничный гастрольный тур, знал об этих требованиях и необходимости получения разрешений, установили полицейские, однако в контролирующие органы он обращаться не стал.

Таможенные органы возбудили против предпринимателя уголовное дело о покушении на контрабанду особо ценных диких животных. Рассмотревший его Рубцовский райсуд Алтайского края признал владельца передвижного зоопарка виновным и назначил мужчине штраф 80 тыс. руб. Судебное решение вступило в законную силу.

Илья Николаев