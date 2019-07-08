Cостоялось торжественное открытие сквера «Первый факел»

5 июля 2019 года в 9.00ч. на территории комплексной эксплуатационной газовой службы «Горки-Танкодром» (ЭПУ «Казаньгоргаз») состоялось торжественное открытие сквера «Первый факел» с участием генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань» Усманова Рустема Ринатовича.

Место закладки сквера выбрано символично. Именно здесь 65 лет назад, в декабре 1954 года был зажжен первый газовый факел, оповестивший, что природный газ от Миннибаевского газового завода дошел по газопроводу до Казани. Открытие сквера приурочено к 65 годовщине создания ЭПУ «Казаньгоргаз, одного из крупных подразделений общества «Газпром трансгаз Казань».

Идея сквера – увековечить благодарность всем поколениям газовиков Казани и подчеркнуть ценность передачи эстафеты поколений молодым специалистам.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Усманов Рустем Ринатович в своем выступлении поздравил коллег с памятным, важным для истории службы событием. Он подчеркнул, что на газовиках города лежит большая ответственность и пожелал, чтобы работа подразделения была достойна имени первооткрывателей газового хозяйства Казани.

В ходе торжественного открытия также состоялось награждение победителей первого фестиваля граффити «Первооткрыватели», прошедшего на территории сквера 4 июля 2019 года. Награды и дипломы вручил начальник управления «Казаньгоргаз» Низамутдинов Гусман Магсутович. Темами работ молодых художников стала интерпретация символической передачи символического факела поколениями газовиков и уважение к первопроходцам отрасли.

Торжественное собрание, посвященное 65-летию со дня основания ЭПУ «Казаньгоргаз» состоялось в 16.00 ч. на территории самого управления. В праздничном мероприятии приняли участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Усманов Рустем Ринатович, советник генерального директора Кантюков Рафкат Абдулхаевич, первый заместитель руководителя исполнительного комитета г. Казани Гафаров Рустем Гильфанович. В адрес предприятия прозвучали поздравительные речи, с ответным благодарственным словом выступил начальник управления Низамутдинов Гусман Максутович.

34 работника предприятия за многолетний трудовой стаж внесшие особый вклад в развитие газового хозяйства столицы, награждены почетными грамотами и званиями.

На праздничном концерте присутствовали более 200 человек, их них 30 ветеранов предприятия, 2 трудовые династии, представители трудового коллектива управления.

16+