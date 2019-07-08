После незаконного заключения договора цессии был дисквалифицирован директор МУП «Каменское ЖКХ»

Директор МУП «Каменское ЖКХ» дисквалифицирован после прокурорской проверки. Его признали нарушившим порядок согласования при совершении сделки по распоряжению муниципальным имуществом, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Установлено, что в марте этого года между МУП и тремя хозяйствующими субъектам были заключены договоры уступки права требования (цессии) денежного долга на сумму более 1,8 млн руб. Это привело к тому, что задолженность МУП, у которого на тот момент имелись долги по заработной плате перед работниками, получили сторонние лица.

Предприятие не имело заключать договор цессии без согласия собственника – администрации Каменки.

В настоящее время у МУП «Каменское ЖКХ» - новый директор, долг по зарплате погашен.

Иван Сергеев