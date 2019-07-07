Конюхов планирует за 10 дней долететь из Москвы на Камчатку на самолете с солнечными батареями

Российский путешественник Федор Конюхов в первой половине сентября 2019 года планирует впервые осуществить перелет из Москвы на Камчатку на самолете с солнечными батареями, сообщил ТАСС его сын Оскар. «Это будет первый перелет на самолете на солнечной энергии через всю Россию по маршруту Москва—Челябинск—Новосибирск—Иркутск—Якутия—Камчатка»,— рассказал он.

По словам Оскара Конюхова, планируется, что сам перелет пройдет за семь дней, но организаторы добавляют три дня резерва на случай возможных погодных осложнений.

Ранее Федор Конюхов стал первым в мире человеком, переплывшим южную часть Тихого океана из Новой Зеландии до Чили на весельной лодке. На это у путешественника ушло 154 дня 13 часов 37 мин.