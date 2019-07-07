В Индонезии после землетрясения объявили об угрозе цунами

Власти Индонезии выпустили предупреждение о возможности цунами после сильного землетрясения. Оно произошло в Молуккском море между Северным Сулавеси (провинция в Индонезии) и Молуккскими островами (индонезийская группа островов).

По данным Геологической службы США, магнитуда составила 6,9.

Подземные толчки вызвали панику в городе Тернате, расположенном на острове в составе архипелага, передает AP. Она случилась и в столице Северного Сулавеси Манадо.