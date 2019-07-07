Главу поселения Добрянского района будут судить за мошенничество

Следственный отдел Добрянки окончил производство уголовного дела в отношении 51-летней местной жительницы и 46-летней жительницы Перми. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Следствием установлено, что в декабре 2017 года глава одного из сельских поселений Добрянского муниципального района и ее знакомая, являющаяся руководителем коммерческих организаций, используя служебное положение, на основании изготовленных и подписанных ими подложных документов, удостоверяющих выполнение работ по муниципальным контрактам, которые в действительности выполнены не были, совершили хищение денежных средств в сумме 400 тыс. руб. из бюджета сельского поселения.

В ходе следствия допрошено более 35 свидетелей, объем уголовного дела составил девять томов. Причиненный ущерб возмещен одной из обвиняемых в полном объеме.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.