Дирижер Валентин Урюпин покинул Пермский театр оперы и балета

Дирижер Пермского театра оперы и балета Валентин Урюпин завершил в нем работу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. «Следующий сезон я начну без театра, а театр без меня. Пора всем идти дальше», - написал господин Урюпин. Он работал в театре восемь лет, в том числе дирижировал оркестром Music Arterna.

Напомним, ранее должность худрука театра решил покинуть Теодор Курентзис.

Также Валентин Урюпин поблагодарил бывшего худрука: «Желаю любимому театру творческих побед, благополучия и решения всех проблем. Оркестру и хору MusicAeterna - лететь к новым звёздам. И спасибо Теодору, который 8 лет назад в меня поверил, не имея на это явных причин. И за все эти годы. Это огромный подарок судьбы. Мы теперь идём разными дорогами, но все равно в одном направлении. Удачи нам на этом пути».

Валентин Урюпин родился на Украине в 1985 году. Считается один из самых разносторонних и востребованных российских музыкантов молодого поколения. Также является главным дирижером Ростовского академического симфонического оркестра.