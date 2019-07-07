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Главный диетолог Минздрава отрицает существование норм потребления молочных продуктов

Главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян сообщил, что для здорового человека не существует определенных норм потребления молочных продуктов в сутки. По его словам, ограничения могут быть только для людей с пищевой непереносимостью или определенными противопоказаниями для здоровья.

«Молочные продукты полезные, являются важным источником очень многих полезных веществ, нужных и незаменимых для организма. Поэтому таких ограничений я не знаю, официальных, научно обоснованных я не знаю»,— заявил ТАСС господин Тутельян.

Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина рассказала «Российской газете», что в среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 г молочных продуктов. «В среднем оптимальным количеством считается 200 г в день, а после употребления 400 г эффект перестает быть положительным»,— заявила она.

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