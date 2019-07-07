Полиция Одессы задержала захватившего заложников мужчину

Полиция освободила двух заложниц, которых захватил неизвестный сегодня, 7 июля, в финансовом учреждении в Одессе.

«Спецоперация завершена. Полицейские освободили двух работниц финучреждения. Их каретой скорой помощи доставили в медицинское учреждение»,— говорится в сообщении управления Национальной полиции Одесской области. Злоумышленником оказался мужчина 1994 года рождения, с ним в настоящее время работают правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела: захват заложников (ч. 2 ст. 147) и разбой (ч. 3 ст. 187 УК Украины).

Напомним, инцидент произошел в Суворовском районе города Одессы. На место происшествия приехало руководство областной полиции. По данным украинского издания Depo.Одесса, захватчик требовал $1 млн за освобождение заложников.