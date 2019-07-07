В Казани прошел град

В Казани сегодня, 7 июля, днем прошел ливень с грозой. Местами выпал град величиной до 1 см в диаметре.

Гидрометцентр Татарстана об опасном явлении не предупреждал. «Ночью, днем и вечером 7 июля 2019 г. местами на территории Республики Татарстан и в г. Казани ожидаются гроза и сильный юго-западный ветер порывами до 15-20 м/с (в Казани до 18 м/с)», - накануне опубликовало прогноз на своем сайте ведомство.

Ночью и утром 8 июля Гидпрометцентр на территории Татарстана и в Казани ожидает туман.

"Ъ-Казань"