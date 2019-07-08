Отец, сын и матери дух

54-й Карловарский фестиваль завершился победой в основном конкурсе болгарского фильма «Отец» режиссеров Кристины Грозевой и Петара Вылчанова. Дебютная лента нашего соотечественника Бориса Акопова «Бык» награждена главным призом конкурса «К Востоку от Запада». А эстонский фильм «Бессмертные» Ксении Охапкиной, награжденный в конкурсе документальных работ, снят в российском индустриальном городе. Из Карловых Вар — Андрей Плахов.

«Отец» — третья совместная работа режиссерского дуэта из Болгарии. Два предыдущих фильма — «Урок» и «Слава» — получили международное признание и заставили говорить о новом дыхании болгарского кино. Оба строились на локальных, почти анекдотических бытовых конфликтах, которые постепенно перерастали в образ жестокого времени, доводящего простого хорошего человека до отчаянных поступков. Так, учительница в финале «Урока» врывалась в банк с оружием в руках, и эта дикая история была навеяна реальным случаем из жизни. «Отец» тоже дает возможность своему седовласому герою Василу проявить себя весьма экстравагантным образом: он ездит на прием к экстрасенсу-шарлатану, ночует под звездами в лесу и угоняет у цыган упряжку лошадей. А все потому, что одержим идеей установить «космический» контакт с покойной женой, которая якобы подает ему знаки с того света. Инфантильный романтик Васил — порождение социалистической эпохи, в то время как его сын Павел, работающий на телевидении и пребывающий под каблуком жены,— воплощение современного прагматизма. Отношения отца и сына выстроены по законам абсурдистской комедии — жанра, которым Грозева и Вылчанов виртуозно владеют. Однако в их предыдущих фильмах было больше горечи и трагизма, новый на этом фоне кажется несколько легковесным.

Программа карловарского конкурса выглядела в этом году крепко сбитой, ровной и качественной, так что у жюри были самые разные возможности распределения наград. Второй по рангу «Специальный приз» оно отдало немецкой картине «Лара» Яна Оле Герштера. Это монодрама фрустрированной матери молодого пианиста, которая одновременно жаждет его успеха и ревнует к нему. Знаменитая актриса Коринна Харфух справедливо отмечена призом за эту роль, сыгранную на высоком накале эмоций и с тонкой психологической нюансировкой. Награда за мужскую роль присуждена Милану Ондрику из словацко-чешского фильма «Да будет свет» режиссера Марко Скопа. Он рисует мрачную картину деревни, где под крышей католической церкви, поощряющей ксенофобию и гомофобию, местная молодежь сбивается в военизированный отряд. Герой Ондрика возвращается с заработков из толерантной Германии, чтобы обнаружить, что в эту опасную паутину втянут его подросток-сын.

Бельгиец Тим Милантс отмечен призом за режиссуру фильма «Патрик», действие которого происходит в парк-отеле для нудистов. Главный герой, великовозрастный сын хозяина, безропотно обслуживает причудливых клиентов отеля, но неожиданно пропавший у него молоток провоцирует самые невероятные события, которые переворачивают с ног на голову жизнь этого искусственного микромира.

Карловарский фестиваль всегда делает акцент на фильмах из Восточной Европы, они и доминируют в основном конкурсе, и образуют костяк программы «К Востоку от Запада». В ней присуждается только две награды, тем больше впечатляет успех фильма «Бык» Бориса Акопова, воспроизводящего мифологию «лихих девяностых» в остроэмоциональном ключе. Когда недавно картина режиссера-дебютанта победила на «Кинотавре», где с ней соперничали работы известных мастеров, многие списали это на стечение обстоятельств. Однако и в карловарском контексте фильм выделился и прозвучал, доказав, что обладает определенной силой воздействия. Правда, конкуренция в этой программе была не столь сильной, а награжденный вторым призом украинский роуд-муви «Мои думки тихи» Антонио Лукича многое обещает вначале, но вскоре теряет амбиции сатирического гротеска.

За пределами конкурсных программ тоже было немало интересного, взять хотя бы фильм австрийца Андреаса Хорвата «Лилиан», снятый с участием Ульриха Зайдля как продюсера и с использованием характерного для него метода совмещения документального материала с игровым. Хорват, сам опытный документалист, на сей раз дал волю художественной фантазии. Он обратился к истории польской иммигрантки Лилиан Аллинг, бесследно исчезнувшей в 1926 году во время пешего путешествия по Америке. Режиссер перенес действие в наши дни, сделал героиню русской и заставил ее предпринять поход пешком от Нью-Йорка до Аляски, конечной целью которого было возвращение на родину через Берингов пролив. Поразительные пейзажи и картины бытовой жизни, документальная сцена охоты на кита — на их фоне показана фанатичная одиссея молодой женщины. Исполнительница этой роли Патриция Планик не произносит за весь фильм ни единого слова, но ей удается очень многое рассказать о своей героине пластическим языком тела.