По жалобам жительниц Перми коллекторскую организацию приговорили к штрафу

В Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступили обращения двух местных жительниц о неправомерных действиях микрофинансовой компании «Лайм-Займ», зарегистрированной в Новосибирске. Согласно обращению одной из гражданок, коллекторская организация пыталась взыскать с нее задолженность, рассылая путем рассылки «В контакте» сообщений от имени неизвестного мужчины, который направлял ее друзьям сообщения со ссылкой на свою страницу. При переходе по ссылке получатели сообщений попадали на страницу, на стене которой находился коллаж, состоящий из нескольких фотографий заявительницы с комментарием: «Не занимайте ей денег!!! Загасится потом еще и права качать начнет!».

Сотрудники УФСПП по Пермскому краю направили запрос в ООО «В контакте» и провайдеру для установления IP-адреса страницы. Установлено, что адрес принадлежит МФК «Лайм-Займ».

В отношении другой жительницы Прикамья МФК «Лайм-Займ» действовал по аналогичной схеме, при этом компания не имела права требовать средства, так как, что долг был передан другой коллекторской организации.

Суд признал МФК «Лайм-Займ» виновной в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, и назначил штраф в сумме 100 тыс. руб.