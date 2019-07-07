Прокуратура выявила неисправное освещение на двух мостах в Перми

Пермская транспортная прокуратура завершила проверка, инициированную по сообщениям о неисправном освещении судоходной сигнализации на Красавинском и коммунальном мостах в Перми. Установлено, что на мостах не обеспечено рабочее состояние судоходной сигнализации. Кроме того, имеющиеся на мостах знаки «Соблюдать надводный габарит» в связи с физическим износом не отвечают предъявляемым требованиям и нуждаются в обновлении.

Несоблюдение требований к навигационному освещению мостовых переходов на судоходном участке реки Кама может привести к возникновению чрезвычайной ситуации и транспортным происшествиям на водном транспорте.

Руководителям эксплуатирующих организаций внесены представления об устранении нарушений. Кроме того, по постановлениям прокурора должностные лица привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 11.6 КоАП РФ (нарушение правил содержания и установленного режима эксплуатации навигационного оборудования на мостах) в виде штрафа. Максимальный штраф по данной статье составляет 1 тыс.руб.

Устранение нарушений находится на контроле транспортной прокуратуры.