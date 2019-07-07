В Петербурге в жилом доме взорвался газ

Рано утром в Петербурге в жилом доме на 13-й Красноармейской улице взорвался газ.

ЧП произошло около 5 часов утра. Как сообщает «Фонтанка.ру», в результате взрыва в парадной дома выбиты стекла, осколками повреждены несколько машин. Пострадал один человек, хозяин квартиры. Интернет – газета со ссылкой на МЧС отмечает, что у газовой плиты были включены все конфорки.

Взрыв произошел, когда пострадавший закурил.

По данным компании «ПетербургГаз», неисправностей на трубах и прочем оборудовании в квартире дома №21 по 13-й Красноармейской улице не обнаружено.

Момент взрыва показал телеканал «78».