«Все это наполнили философским смыслом о природе»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дарья Цивина рассказывает о ресторанах, которые вошли в лонг-лист.

Ресторан Twins Garden занял 19 место в рейтинге The World’s 50 Best 2019. Уверена, что ключевым маневром для головокружительного взлета на 53 позиции оказались овощные вина. Братья Березуцкие первыми в мире, совершенно осознанно, взялись делать петнаты из петрушки и вино из моркови, используя 40 овощей в качестве виноматериала. Все это наложили на гастрономический сет, создав пейринг блюд и алкогольных напитков из овощей, и наполнили его философским смыслом о природе, переходных субстанциях материи и вечном круговороте вещей. Вдобавок, Twins Garden работает на продуктах с собственной фермы и там же проводит ежегодный международный гастрономический фестиваль. Кроме того, Березуцкие очень много гастролируют по миру и приглашают к себе звездных коллег. Все вместе окупилось сторицей.

Медленно, но верно продвигается по лонг-листу The Best ресторан Selfie Бориса Зарькова, используя все ресурсы WRF и верного шефа Анатолия Казакова, чьи таланты в разы превосходят его амбиции. Ошеломительно быстро вошел в топ-120 только что открывшийся в Питере Harvest Дмитрия Блинова с его овощной тематикой и актуальной теорией ответственного потребления. И натужно, но неотвратимо застолбил свое место в лонг-листе питерский «КоКоКо», удовлетворив притязания ресторатора Матильды Шнуровой и успокоив сердце шеф-повара Игоря Гришечкина. Значит, так тому и быть.