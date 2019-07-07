Краевой бюджет оплатит рекламный тур для привлечения иностранных туристов

Центр развития туризма организует рекламный тур стоимостью 300 тыс.руб. Соответствующие торги опубликованы на портале госзакупок.

Согласно документации, тур должен пройти 3-9 сентября для компаний, направляющих в Россию иностранных туристов. Участники тура увидят Белогорский монастырь, Хохловку, Музей пермских древностей, Кунгурскую ледяную пещеру, Усьвинские столбы, Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36», Пермскую художественную галерею, а также сходят на сплав по Усьве.

Участник торгов должен иметь не менее чем 25-летний стаж работы в отрасли.

Ъ-Онлайн