Экс-глава MI6 предупредил о «политическом нервном срыве» у Британии из-за «Брексита»

Бывший начальник британской разведки MI6 Джон Сауэрс считает, что Великобритания подвергается огромному риску из-за подготовки к выходу из Евросоюза. «Думаю, что в условиях «Брексита» многим тревожно, мы подвергаем огромному риску международный статус и устойчивость британской экономики»,— сказал BBC господин Сауэрс.

Экс-главу MI6 беспокоит, что лидерам правящей Консервативной и оппозиционной Лейбористской партии не хватает политического веса. «Великобритания переживает политический нервный срыв. У нас есть потенциальные премьер-министры, которых сейчас избирает Консервативная партия. И есть лидеры оппозиции, которые не занимают того положения, которое было у нашего высшего руководства»,— сказал он.

Экс-глава MI6 заключил, что будущему премьер-министру понадобится время, чтобы набрать политический вес. «Подождем и посмотрим, смогут ли потенциальные кандидаты достичь его»,— сказал он.

Три года назад в Великобритании состоялся референдум, по итогам которого около 52% жителей страны проголосовали за выход из Евросоюза. Однако дата «Брексита» не раз менялась. Согласно последним договоренностям лидеров стран ЕС, Великобритания получила отсрочку для выхода из Евросоюза до конца октября.