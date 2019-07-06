В Москве поймали выписывавшего штрафы за неправильную парковку мошенника

В Москве задержан выписывавший штрафы за неправильную парковку мошенник. Поймать его помог инспектор Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), сообщила РБК пресс-секретарь инспекции Ольга Дыгало.

На просьбу сотрудника МАДИ представиться мужчина предъявил поддельное удостоверение. Он утверждал, что работает совместно с ГИБДД и МАДИ. Инспектор вызвал полицию.

Как рассказали очевидцы, гражданин занимался вымогательством, выписывая штрафы прямо на месте. Он выдавал себя за инспектора Центра организации дорожного движения.