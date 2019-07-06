«Локомотив» стал суперкубковой командой

В субботу в Москве чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Локомотив» разыграли первый трофей нового футбольного сезона. По итогам впервые Суперкубок России достался московскому клубу, который одержал волевую победу со счетом 3:2. Сначала забили железнодорожники, но потом дважды отличился нападающий петербуржцев Сердар Азмун. Героем же матча стал Алексей Миранчук, оформивший дубль в конце второго тайма.

С матчем за Суперкубок в России стартовал новый футбольный сезон. В нем по традиции встретились чемпион и обладатель Кубка страны. Победитель прошлого национального первенства «Зенит» уже четыре раза участвовал в подобных играх и дважды завоевывал трофей, причем в 2015 году одолел «Локомотив». Тогда основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, поэтому все решилось в серии пенальти — 4:2. Москвичи с тех пор имели еще две возможности взять Суперкубок, но и эти попытки оказались неудачными.

Нельзя сказать, что команды сильно изменились по сравнению с предыдущим сезоном, который закончился всего-то чуть больше месяца назад, но кое-какие перемены все-таки произошли.

«Зенит» расстался с несколькими футболистами, включая титулованного итальянца Клаудио Маркизио, трех человек вернул из аренды и буквально перед Суперкубком представил первого новичка — бразильского защитника Дугласа Сантоса, купленного у немецкого «Гамбурга». Впрочем, он в заявку на матч не попал. Отсутствовал в ней и опорник Вильмар Барриос, которому дали 10-дневный отпуск после Кубка Америки, где он играл за сборную Колумбии.

Ряды «Локомотива» пополнили два защитника — бразилец Мурило и Дмитрий Живоглядов, причем оба в субботу появились на поле. Наставнику железнодорожников Юрию Семину пришлось срочно вводить их в состав в связи с тем, что Соломон Кверквелия, Бенедикт Хёведес и Владислав Игнатьев пока тренируются по индивидуальной программе. Кроме того, отметим, что красно-зеленые надолго потеряли Джефферсона Фарфана, который получил травму, выступая за сборную Перу на Кубке Америки, и по-прежнему не урегулировали отношения с Мануэлом Фернандешем, так что пока непонятно, уходит он или остается.

Дебют матча сложился в пользу «Локомотива», и уже на шестой минуте ему удалось забить быстрый гол. Рифат Жемалетдинов одним пасом вскрыл петербургскую оборону и вывел на ударную позицию Федора Смолова. Нападающий, ворвавшись в штрафную площадь под достаточно острым углом, хлестко пробил в ближний угол и попал. В том эпизоде, пожалуй, не лучшим образом действовал и вратарь «Зенита» Андрей Лунев.

Дальше обладатели Кубка России играли по счету, стараясь ловить соперника, вынужденного форсировать события и раскрываться, на контратаках.

У них было несколько острых подходов к воротам чемпиона страны, но не хватало хорошего завершения, да и Лунев уже не ошибался. При этом защищались москвичи очень надежно, несмотря на то, что их задняя линия приобрела новый вид. В частности, Мурило довольно уверенно смотрелся в центре обороны в связке с Ведраном Чорлукой. Разве что в самом начале он едва не нарвался на желтую карточку, слишком жестко подкатившись под Себастьяна Дриусси. У «Зенита» был всего один момент, когда Ярослав Ракицкий пришел на розыгрыш углового и опасно бил головой.

И все-таки «Локомотив» пропустил на исходе первого тайма. Артем Дзюба после подачи Игоря Смольникова с правого фланга выиграл борьбу у Мурило, того вроде бы подстраховал Жемалетдинов, но мяч отскочил к Сердару Азмуну, и нападающий «Зенита» переправил его в сетку из-под Чорлуки. Более того, почти сразу после перерыва — на 52-й минуте — Азмун сделал дубль. Снова результативную атаку организовал Смольников с правого края, иранец, совершив изящный пивот, избавился от опеки Мурило и следующим касанием ткнул мяч мимо Маринато Гилерме. Вскоре мог отличиться Бранислав Иванович, однако голкипер «Локомотива» с помощью перекладины отразил его мощный удар. А затем Азмун упустил шанс оформить хет-трик, промахнувшись в абсолютно голевой ситуации, которую ему создал Юрий Жирков. Когда казалось, что «Зенит» полностью контролирует игру, она неожиданно развернулась в другую сторону.

Предвестником крупных неприятностей для петербургского клуба стало попадание Смолова в перекладину.

И еще они совпали с заменой Азмуна на Луку Джорджевича. Как только иранец покинул поле, настал звездный час Алексея Миранчука. На 78-й минуте он с левой ноги закрутил мяч в дальний правый от Лунева угол, а на 81-й не менее технично и аккуратно положил его низом под противоположную штангу. И если в первом случае он забил с обыгрышем, то во втором его почему-то вообще никто из защитников не встретил. В концовке «Зенит» выглядел деморализованным, и заменивший Жемалетдинова Эдер едва не добил его, угодив в каркас ворот. К тому же нервы подвели Магомеда Оздоева, который на ровном месте заработал вторую желтую и автоматом красную карточки. В меньшинстве петербуржцы даже не смогли переключиться на навал. Хотя Смольников все же отметился еще одним полезным действием и ударом издали проверил реакцию Гилерме.

По горячим следам главный тренер «Зенита» Сергей Семак, правда, высказал массу претензий арбитру встречи Сергею Лапочкину из Санкт-Петербурга, который и Оздоева, дескать, зря удалил, и пенальти в ворота «Локомотива» не поставил. Но думается, его команда прежде всего сама виновата в том, что проиграла Суперкубок, ведь трофей был практически в ее руках.

Александр Ильин