«Зенит» проиграл «Локомотиву» в матче за Суперкубок России

В первом официальном матче нового футбольного сезона за Суперкубок России петербургский «Зенит» встретился с обладателем Кубка страны — московским «Локомотивом». Игра состоялась на столичном стадионе «Динамо» и завершилась со счетом 3:2 в пользу железнодорожников.

«Локомотив» первым открыл счет — уже на 6-й минуте отличился Федор Смолов. Затем, благодаря дублю нападающего «Зенита» Сердара Азмуна (45-я и 52-я минуты), петербуржцы сначала восстановили равновесие, а затем вышли вперед. Однако у москвичей нашелся свой герой — Алексей Миранчук, который двумя забитыми мячами на 78-й и 81-й минутах установил окончательный счет и обеспечил «Локомотиву» победу в Суперкубке России – 2019.

Следующий матч, уже в рамках 1-го тура чемпионата России 2019 / 2020, «Зенит» проведет 14 июля на своем поле против новичка РПЛ — ФК «Тамбов». Начало встречи — в 19:00.