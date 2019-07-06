«Энергия» предложила решение для недопущения гибели экипажа «Федерации» в океане

Начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите ПАО «РКК "Энергия"» Игорь Верховский рассказал, что при выведении пилотируемого космического корабля «Федерация» с космодрома Восточный сейчас есть колоссальная проблема в случае возникновения нештатной ситуации, и предложил разрабатывать экранопланы. «Мы попадаем в акваторию Тихого океана, где у нас нет никаких высокоскоростных судов принадлежащих ВМФ или гражданскому флоту — до места прибытия аварийно-спасательных сил туда, где была совершена аварийная посадка экипажа, мы потеряем несколько суток — мы можем потерять экипаж»,— заявил он участникам форума «Инженеры будущего-2019».

«Это проблема, и здесь молодежь может развивать средства, использующие экранный эффект — экранопланы должны быть»,— сказал господин Верховский.

Корабль «Федерация» должен прийти на смену используемому более полувека «Союзу». Корабль предназначен для доставки людей и грузов как на околоземную орбиту, так и в дальний космос.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что испытательные полеты «Федерации» запланированы на 2022–2025 годы. По его словам, использовать корабль для полетов на Международную космическую станцию (МКС) экономически нецелесообразно, но в рамках испытаний корабля будет отрабатываться стыковка с МКС и проверяться работа систем возвращения.