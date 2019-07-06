1,8 тыс. многодетных семей Петербурга получит квартиры в 2019 году

В текущем году 1811 петербургских многодетных семей получат квартиры. Еще 567 семей смогут приобрести новое жилье с использованием социальных выплат.

Как сообщили в Смольном, сегодня 25 многодетных семей получили документы на новые квартиры. Жилье расположено в Приморском и Пушкинском районах города.

В городской бюджет на текущий год включены средства в размере до 2 млрд руб. на предоставление сертификатов многодетным. Объем финансирования по сравнению с прошлым годом увеличен вдвое.