В Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность

Свердловские синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. По данным уральского гидрометцентра, на севере области 6 июля сохранится высокая пожарная опасность. В связи с этим в регионе объявлен четвертый класс горимости леса.

По прогнозам гидрометцентра, в субботу, 6 июля, переменная облачность, дожди и грозы. Днем — от +17 до +22. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с. Во время грозы — с порывами до 14 м/с. В воскресенье, 7 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие и умеренные дожди, грозы. Днем — от +19 до +24. Ночью — от +8 до +13. В Екатеринбурге облачно с прояснениями. Днем — от +22 до +24. Ночью — от +11 до +13.