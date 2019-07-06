Из НИИ в Москве украли 3 млн рублей

Из сейфа в научно-исследовательском институте в центре Москвы похитили 3 млн руб. О краже в полицию сообщил сотрудник учреждения, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе столичного управления МВД. Возбуждено дело по ст.158 УК РФ («Кража»).

По данным ведомства, речь идет о НИИ по адресу Ленинский проспект, дом 49. Там находится Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН. Неизвестный взломал входную дверь в институт, после чего вскрыл сейф и вынес деньги.