Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» может стать сенатором от Калмыкии

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков включил бывшего капитана команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаева в список кандидатов в члены Совета федерации от республики. Как рассказал господин Тарбаев «РИА Новости», господин Хасиков предложил ему стать кандидатом и он согласился, потому что есть «большое желание помогать своей республике».

Сангаджи Тарбаев уточнил, что решение о том, кто станет сенатором от Калмыкии, будет принято в сентябре, сейчас же он планирует заняться подготовкой документов для выдвижения. «Есть еще ограничения по занятию бизнесом и предпринимательством. У меня есть ряд "бизнесов", которыми я занимаюсь в Москве, сейчас буду заниматься приведением документов в соответствие»,— сказал он.

Сангаджи Тарбаев является членом Общественной палаты Москвы, генеральным директором компании "My Way Productions" и продюсером компании Fight Nights, совладельцем которой был врио главы Калмыкии.