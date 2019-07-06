Приостановлено дело о банкротстве Владимира Нелюбина

Арбитражный суд Ростовской области вынес определение о приостановлении по делу о личном банкротстве экс-совладельца «Экопромбанка» Владимира Нелюбина. Как следует из документов суда, финансовый управляющий провел инвентаризацию имущества должника, его балансовая стоимость составляет более 1,272 млрд руб. От реализации объектов конкурсной массы господина Нелюбина удалось получить лишь чуть меньше 230 тыс. руб. Имущество на сумму более 28,7 млн руб. было передано залоговому кредитору. При этом задолженность Владимира Нелюбина перед кредиторами третьей очереди составляет более 2,849 млн руб.

Из определения суда следует, что с заявлением о приостановлении производства по делу обратился представитель финансового управляющего должника. Свои требования он мотивировал тем, что в рамках дела о банкротстве приняты к производству заявления ООО «МагнитИнвест», ООО «Магнит», ООО «Фирма Кросс». Их арбитражный управляющий считает, что господин Нелюбин должен нести субсидиарную ответственность по долгам этих организаций. В результате суд приостановил производство по делу о банкротстве господина Нелюбина до рассмотрения требований о привлечении его к субсидиарной ответственности.