Николай Цуканов 8 июля примет кадровое решение по своему задержанному помощнику

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов примет кадровое решение по задержанному помощнику Александру Воробьеву на оперативном совещании в понедельник, 8 июля. Об этом сообщил ТАСС заместитель полпреда Борис Кириллов. «Работаем в обычном режиме. С Воробьевым я был не очень близко знаком. Мне сложно комментировать его психологические характеристики. Утром 8 июля Николай Цуканов проведет оперативное совещание и примет кадровое решение, которое оформит нормативным актом»,— заявил господин Кириллов.

Напомним, 4 июля господин Воробьев был задержан сотрудниками ФСБ. Ему инкриминируется ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца — до 4 сентября. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Сразу после появления новостей о задержании Александра Воробьева сотрудники аппарата уральского полпреда Николая Цуканова перестали отвечать на телефонные звонки. По словам источника, знакомого с ситуацией, в резиденции полпреда в Екатеринбурге наблюдалась паника и растерянность.

Александр Воробьев с 2010 по 2017 года занимал руководящие должности в правительстве Калининградской области, когда губернатором там был господин Цуканов. С января 2018 года занимал пост главы аппарата помощника полпреда президента в УрФО, а в июле 2018года был назначен помощником господина Цуканова. Он представлял полпредство УрФО в Москве.