Свердловские власти опровергли приостановку Венского фестиваля

Все кинопоказы на Венском фестивале в Екатеринбурге пройдут по графику, никаких изменений в работе площадки не планируется, сообщила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Десятый юбилейный Венский фестиваль музыкальных фильмов проходит в Екатеринбурге с 3 по 27 июля. Ранее директор фестиваля Мария Зашляпина на своей странице в Instagram написала, что он будет закрыт на два дня — 8 и 9 июля. «Наш маленький “уютный” Венский фестиваль столкнулся с обстоятельствами непреодолимой силы в прямом смысле этого слова. Мы приложим все усилия, чтобы открыться в 20:00 10 июля. Комментариев не будет»,— написала она. По словам госпожи Зашляпиной, посетители фестиваля пропустят показ двух фильмов: концерт на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и запись фестиваля Валерия Гергиева «360 градусов» с посвящением Игорю Стравинскому, симфония духовых инструментов и балет «Петрушка» в оригинальной версии 1911 года. «Мы попробуем найти возможность показать эти фильмы в другие дни»,— добавила директор фестиваля.

Венский фестиваль проходит в Екатеринбурге с 2010 года на площади перед главным корпусом Уральского федерального университета. Ежегодно его посещает около 50 тыс. человек. Всего на фестивале планируется показать 23 фильма. Среди них — запись премьеры «Бориса Годунова» на сцене Парижской оперы режиссера Иво ван Хове, полнометражная версия оперы Кристофа Глюка «Орфей и Эвридика» на французском языке, концерт Элтона Джона 2014 года в зале «Колизей» в Caesars Palace в Лас-Вегасе.

На следующей неделе в Екатеринбурге продут десятая международная промышленная выставка «Иннопром-2019» (с 8 до 11 июля). Тема выставки — «Цифровое производство: интегрированные решения». В прошлом году в мероприятии приняли участие 600 российских и иностранных компаний. Они показали свои проекты и разработки на общей площади 50 тыс. кв. м. Выставку посетили 46 тыс. человек. Параллельно с «Иннопромом» в городе пройдет глобальный саммит по производству и индустриализации GMIS (с 9 по 11 июля). Темой саммита станут природоподобные технологии: биометрический дизайн и бионика. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил визит президента России Владимира Путина в Екатеринбург. Он запланирован на 9 июля.

Анастасия Реутова