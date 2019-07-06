В воинской части в Азербайджане произошел взрыв

Министерство обороны Азербайджана сообщило о взрыве в одной из воинских частей ВС страны. По данным ведомства, утром 6 июля военнослужащий выронил заряд танкового снаряда из-за чего он взорвался.

«В результате взрыва заряда танкового снаряда погибли двое военнослужащих: Агаларов Амиддин Шахмалы оглу и Салахов Самир Чингиз оглу. Получил тяжелое ранение Мамедов Нурлан Рагим оглу»,— говорится в сообщении Минобороны.