Индонезия обязала зарубежные компании вывезти 49 контейнеров с отходами

Власти Индонезии поручили иностранным компаниям в течение 90 дней вывезти из страны 49 контейнеров с токсичными отходами, сообщает The Jakarta Post. Это решение было принято после рекомендаций индонезийского Министерства окружающей среды и лесного хозяйства, которое выяснило, что зарубежные импортеры нарушили правила ввоза мусора.

По данным таможенного управления индонезийского острова Батам, из 65 полученных контейнеров 49 были ввезены с нарушением правил. Лабораторные проверки выявили, что в 38 контейнерах были опасные и токсичные отходы, а еще в 11 — мусор. Еще 16 контейнеров разрешили к ввозу.

Предполагалось, что контейнеры будут содержать пластиковые отходы, которые должны были переработать в новые пластиковые изделия, а готовую продукцию отдать на экспорт. Контейнеры были доставлены из США, Австралии и нескольких стран Европы. «Чем быстрее они реэкспортируют (контейнеры.— “Ъ”), тем лучше и эффективнее для них»,— отметил глава таможенного управления Батама Сусила Брата.

Уже несколько азиатских стран решили вернуть мусор странам-экспортерам. В апреле Филиппины распорядились вернуть в Канаду около 100 контейнеров, что вызвало дипломатический скандал. После сложных переговоров правительство Канады согласилось принять мусор обратно. В мае власти Малайзии распорядились вернуть 450 тонн пластикового мусора в страны, откуда эти отходы были нелегально ввезены. Среди этих стран — США, Канада, Великобритания, Китай, Саудовская Аравия и др.